Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса

Форвард «Баварии» Томас Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира против «УАНЛ Тигрес». 31-летний футболист заразился коронавирусом, информирует Goal.

Ранее сообщалось, что в этой встрече также не выступят Хави Мартинес и Леон Горецка из-за положительных тестов на Covid-19.

Матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес».