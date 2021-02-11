Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса
12:36
Форвард «Баварии» Томас Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира против «УАНЛ Тигрес». 31-летний футболист заразился коронавирусом, информирует Goal.
Ранее сообщалось, что в этой встрече также не выступят Хави Мартинес и Леон Горецка из-за положительных тестов на Covid-19.
Матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/de/meldungen/thomas-mueller-positiv-auf-covid-19-getestet-bayern-muenchen/1pg1rknv70tph1txfaqvdgrnrc
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