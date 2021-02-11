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Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса

12:36
Томас Мюллер. Фото ФК «Бавария»
Томас Мюллер. Фото ФК «Бавария»
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира против «УАНЛ Тигрес». 31-летний футболист заразился коронавирусом, информирует Goal.

Ранее сообщалось, что в этой встрече также не выступят Хави Мартинес и Леон Горецка из-за положительных тестов на Covid-19.

Матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/de/meldungen/thomas-mueller-positiv-auf-covid-19-getestet-bayern-muenchen/1pg1rknv70tph1txfaqvdgrnrc

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