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Бывшая девушка звезды «Баварии» найдена мертвой. Неделю назад пара объявила о разрыве

14:25
Джером Боатенг и Кася Ленхардт. Фото Instagram
Джером Боатенг и Кася Ленхардт. Фото Instagram
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Модель Кася Ленхардт, бывшая девушка защитника «Баварии» Джерома Боатенга, найдена мертвой у себя дома, сообщает The Sun.

Полиция Берлина обнаружила тело 25-летней модели 9 февраля. При этом власти не считают смерть девушки насильственной. На прошлой неделе Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после 15 месяцев отношений.

Немецкое агентство Bild также сообщило, что в январе Ленхардт попала в аварию на автомобиле Боатенга, а в ее крови было обнаружено 0,6 промилле алкоголя.

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