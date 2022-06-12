Спортивный директор «Баварии»: «Поговорили с Левандовски о его публичных заявлениях, теперь все станет спокойнее»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о нападающем команды Роберте Левандовски.

«У него контракт до 2023 года, и мы очень рады, что он здесь. Думаю, теперь все станет спокойнее. Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что нам всем следует успокоиться», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Однако он открыто заявил о желании покинуть клуб. При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее стало известно, что «МЮ» заинтересован в переходе Левандовски. В поляке также заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».