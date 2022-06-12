Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:19

Спортивный директор «Баварии»: «Поговорили с Левандовски о его публичных заявлениях, теперь все станет спокойнее»

Салихамиджич заявил, что «Бавария» обсудила с Левандовски его публичные заявления
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о нападающем команды Роберте Левандовски.

«У него контракт до 2023 года, и мы очень рады, что он здесь. Думаю, теперь все станет спокойнее. Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что нам всем следует успокоиться», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Однако он открыто заявил о желании покинуть клуб. При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее стало известно, что «МЮ» заинтересован в переходе Левандовски. В поляке также заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1535909158138134529?s=20&t=4Alak1YfQT32cHFUtQz_xg
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» заинтересован в переходе Левандовски
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости