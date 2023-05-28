Мусиала: «Я очень благодарен Салихамиджичу за все, и мне жаль, что он уходит»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением об уходе спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича.

«Салихамиджич уходит? Он привел меня в «Баварию». Я ему очень благодарен за все, и мне жаль, что он уходит», — приводит слова Мусиалы Sport1.

27 мая «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.

После матча против «Кельна» (2:1) клуб сообщил об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.