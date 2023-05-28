Дризен сменил Кана на посту гендиректора «Баварии»

Немецкий специалист Ян-Кристиан Дризен стал новым генеральным директором «Баварии», сообщается на официальном сайте клуба.

55-летний специалист заменил на этом посту Оливера Кана, который был уволен 27 мая после матча против «Кельна» (2:1). Дрисен был заместителем председателя правления клуба в течение последних десяти лет.

«Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.