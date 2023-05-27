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Терзич: «Мы опустошены. «Боруссия» была в 90 минутах от чемпионства, теперь — в 34 турах»

Мария Гусева
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался после упущенной победы в чемпионате Германии.

«Трудно подобрать подходящие слова, — цитирует ESPN Терзича. — Мы чувствуем себя полностью опустошенными, потому что понимаем, что у нас был шанс. Эта энергия ощущалась на стадионе, в городе, мы очень сильно хотели стать чемпионами. Мы были очень близки, не хватило одного гола в нашем матче, не хватило одного гола и в другом матче. Перед матчем мы знали, что находимся в 90 минутах от чемпионства, мы хорошо подготовились к игре. Но это футбол — игра, которую мы любим с самого детства. Мы старались и отдали все силы. Жаль, этого не хватило. Перед матчем мы были в 90 минутах от чемпионства, теперь — в 34 турах от него. Завтра мы начнем работать снова».

В матче заключительного, 34-го тура бундеслиги «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2), а «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1).

Таким образом, «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.

Источник: https://www.espn.co.uk/video/clip/_/id/37741156
Футбол
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Мюллер: «Могу понять тех, кто чувствует, что «Бавария» не заслуживает титул»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
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Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
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Боруссия Д

 12
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Айнтрахт Ф

 11
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Флориан Кайнц

Кельн

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Амин Адли

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Боруссия М

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Байер

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