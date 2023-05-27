Терзич: «Мы опустошены. «Боруссия» была в 90 минутах от чемпионства, теперь — в 34 турах»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался после упущенной победы в чемпионате Германии.

«Трудно подобрать подходящие слова, — цитирует ESPN Терзича. — Мы чувствуем себя полностью опустошенными, потому что понимаем, что у нас был шанс. Эта энергия ощущалась на стадионе, в городе, мы очень сильно хотели стать чемпионами. Мы были очень близки, не хватило одного гола в нашем матче, не хватило одного гола и в другом матче. Перед матчем мы знали, что находимся в 90 минутах от чемпионства, мы хорошо подготовились к игре. Но это футбол — игра, которую мы любим с самого детства. Мы старались и отдали все силы. Жаль, этого не хватило. Перед матчем мы были в 90 минутах от чемпионства, теперь — в 34 турах от него. Завтра мы начнем работать снова».

В матче заключительного, 34-го тура бундеслиги «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2), а «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1).

Таким образом, «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.