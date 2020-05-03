Министр внутренних дел Германии поддержал план возобновления бундеслиги

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказался в поддержку плана по возобновлению чемпионата Германии по футболу. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Я считаю план реалистичным и поддерживаю «перезагрузку» чемпионата в мае, — цитирует министра DW. — Если в команде или персонале клуба будет обнаружен коронавирус, то весь клуб, а возможно, и команда, против которой состоялась последняя, должны будут провести две недели на карантине. Но я выступаю за то, чтобы решиться на попытку снова сделать возможным проведение матчей.

По данным Worldometer, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 497 910 человек. Зафиксировано 244 973 летальных исхода, 1 126 705 человек выздоровели.