Менхенгладбахская «Боруссия» забила 8 голов сопернику в матче Кубка Германии

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии. Самую крупную победу одержала «Боруссия» из Менхенгладбаха, разгромившая «Обернойланд» со счетом 8:0. «Аугсбург» победил «Айнтрахт» из Целле 7:0, а «Кельн» забил «Альтглинике» на один мяч меньше.

Кубок Германии

1/32 финала

«Нюрнберг» — «Лейпциг» — 0:3 (0:1)

Голы: Айдара, 3 (0:1). Поульсен, 67 (0:2). Хван Хи Чхан, 90 (0:3).

«Унион» — «Вольфсбург» — 1:4 (1:2)

Голы: Гойртс, 9 — с пенальти (1:0). Жуан Виктор, 23 (1:1). Жуан Виктор, 29 (1:2). Герхардт, 60 (1:3). Гилавоги, 77 (1:4).

«Тодесфельде» — «Оснабрюк» — 0:1 (0:0)

Гол: Клас, 77.

«Мюнхен 1860» — «Айнтрахт» Ф — 1:2 (0:0)

Голы: Андре Силва, 51 (0:1). Дост, 56 (0:2). Штайнхарт, 78 — с пенальти (1:2).

«Энгерс» — «Бохум» — 0:3 (0:1)

Голы: Жуль, 23 (0:1). Цоллер, 52 (0:2). Пантович, 65 (0:3).

«Обернойланд» — «Боруссия» М — 0:8 (0:5)

Голы: Херрманн, 13 (0:1). Херрманн, 14 (0:2). Хофманн, 19 (0:3). Бенсебаини, 25 (0:4). Эльведи, 35 (0:5). Нойхаус, 53 (0:6). Траоре, 76 (0:7). Нойхаус, 84 (0:8).

«Альтглинике» — «Кельн» — 0:6 (0:3)

Голы: Хектор, 17 — с пенальти (0:1). Реджбецай, 36 (0:2). Кцихос, 43 (0:3). Реджбецай, 63 (0:4). Озджан, 68 (0:5). Дрекслер, 85 (0:6).

«Айнтрахт» Ц — «Аугсбург» — 0:7 (0:2)

Голы: Варгас, 20 (0:1). Калиджури, 29 (0:2). Финнбогасон, 47 — с пенальти (0:3). Нидерлехнер, 57 (0:4). Хан, 66 (0:5). Йенсен, 88 (0:6). Йенсен, 90 (0:7).