Менхенгладбахская «Боруссия» интересуется нападающим сборной США Васкесом

«Боруссия» из Менхенгладбаха рассматривает возможность трансфера нападающего сборной США и «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры между сторонами уже идут, но продвигаются очень тяжело. Цена 24-летнего игрока составляет около 8-10 миллионов евро.

В сезоне-2023 Васкес сыграл за «Цинциннати» в МЛС 17 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.