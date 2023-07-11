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Сегодня, 12:25

Менхенгладбахская «Боруссия» интересуется нападающим сборной США Васкесом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Боруссия» из Менхенгладбаха рассматривает возможность трансфера нападающего сборной США и «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры между сторонами уже идут, но продвигаются очень тяжело. Цена 24-летнего игрока составляет около 8-10 миллионов евро.

В сезоне-2023 Васкес сыграл за «Цинциннати» в МЛС 17 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Флориан Плеттенберг
Футбол
Сборная США по футболу
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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