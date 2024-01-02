Менеджер мюнхенского отеля рассказал о поведении Кейна

Менеджер отеля в Мюнхене рассказал, что думает о форварде «Баварии» Гарри Кейне, который останавливался у них. Он назвал футболиста и его семью самыми обычными гостями.

«Мы обычно предоставляем особые развлечения для детей, например, устанавливаем в комнатах вигвамы для игр и разрешаем им эксклюзивно пользоваться бассейном на крыше. Но Гарри не просил ничего необычного. Даже когда мы приготовили для него огромную шоколадную «Альянц-Арену», он не тронул ее», — рассказал менеджер Goal.

На прощание Кейн сфотографировался со всем персоналом отеля.