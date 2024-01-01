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Сегодня, 19:35

Лунев: «В Азербайджане и России болельщики требовательные. Возможно, это советский менталитет»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал об отношении к футболистам в Германии и Азербайджане.

«В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал. В принципе везде давление одинаковое, но мне показалось, что немцы к футболистам относятся лояльнее. В Азербайджане и России болельщики более требовательные. Возможно, это советский менталитет», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Летом 2023 года Лунев подписал контракт с «Карабахом» до 30 июня 2024 года. Он сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов. Также вратарь провел 7 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

Источник: РБ
Андрей Лунев
ФК Карабах
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Лунев: «Возможно, сейчас у меня был бы шанс в «Байере»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
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 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
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 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
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 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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Бавария – Хоффенхайм
 - : -
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
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Кельн – Хайденхайм
 - : -
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Фрайбург – Унион Б
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Майнц – Вольфсбург
 - : -
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 - : -
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