«Бавария» хочет приобрести форварда «Штутгарта» Гирраси

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Серу Гирраси, сообщает Bild.

Как отмечает источник, мюнхенский клуб летом предпримет попытку осуществить трансфер футболиста. При этом сумма отступных за игрока в летний период составит 20 миллионов евро. Руководство «Баварии» считает данную сумму приемлемой за Гирраси, учитывая его уровень.

В текущем сезоне 27-летний Гирраси принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее футболист выступал за «Ренн», «Амьен», «Кельн», «Осер» и «Лилль». В 2022 году Гирраси принял решение выступать за сборную Гвинеи, за которую дебютировал в марте в товарищеской игре против ЮАР.