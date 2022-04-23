Маттеус раскритиковал руководство «Баварии» за стратегию ведения переговоров с Левандовским

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался по поводу будущего Роберта Левандовского в команде.

«Я бы продлил контракт с Левандовским еще давно, и «Баварии» необходимо было это сделать. Если у клуба есть возможность сохранить такого игрока, нужно сделать все возможное. Не смотрю на его возраст, главное — результативность. Если бы в команде было 4-5 таких футболистов, тогда можно подумать о том, кто из них вам пригодится. Но на Левандовского всегда будет целая очередь из команд», — цитирует Маттеуса Abendzeitung.

В нынешнем Левандовски забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.