«Лейпциг» готов увеличить зарплату Нкунку

Полузащитник Кристофер Нкунку в ближайшее время может продлить контракт с «Лейпцигом». 24-летний француз имеет действующее соглашение до 2024 года.

По информации Sky Sport, «Лейпциг» предлагает Нкунку значительно более высокую зарплату и пункт об уходе, который вступит в силу с 2023 года. Сумма отступных составит около 65 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Нкунку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Милана» и «Интера».

В текущем сезоне футболист сыграл за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.