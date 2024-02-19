Нойер о поражении «Бохуму»: «Это не «Бавария»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Бохума» (2:3) в 22-м туре бундеслиги.

«Наш игровой ритм был нарушен паузами, но это не может быть оправданием. Против вас всегда могут назначить пенальти, в штрафной всегда бывают напряженные ситуации. Мы хорошо играли на протяжении длинных периодов игры и должны похвалить себя за это. Но мы не можем позволить себе рассыпаться и пропустить три гола. Это не «Бавария», — цитирует Нойера пресс-служба клуба.

Поражение от «Бохума» стало для «Баварии» вторым подряд в чемпионате Германии и третьим подряд во всех турнирах.

Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги с 50 очками в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 8 очков.

Матч «Баварии» в бундеслиге был дважды прерван из-за протестных акций болельщиков