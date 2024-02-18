Матч «Баварии» в бундеслиге был дважды прерван из-за протестных акций болельщиков

Матч 22-го тура бундеслиги «Бохум» — «Бавария» был дважды остановлен из-за протестов фанатов. Встреча завершилась поражением мюнхенцев — 3:2.

Встречи прерывали, когда фанаты начинали бросать теннисные мячи на поле.

В других матчах тура болельщики также устраивали акции протеста. Такая реакция вызвана решением Немецкого футбольного союза привлечь иностранных инвесторов в лигу.

10 февраля болельщики чуть не сорвали очередной матч в Германии. Высшие дивизионы страны охватила волна протестов.