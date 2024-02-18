Матч «Баварии» в бундеслиге был дважды прерван из-за протестных акций болельщиков
Матч 22-го тура бундеслиги «Бохум» — «Бавария» был дважды остановлен из-за протестов фанатов. Встреча завершилась поражением мюнхенцев — 3:2.
Встречи прерывали, когда фанаты начинали бросать теннисные мячи на поле.
В других матчах тура болельщики также устраивали акции протеста. Такая реакция вызвана решением Немецкого футбольного союза привлечь иностранных инвесторов в лигу.
10 февраля болельщики чуть не сорвали очередной матч в Германии. Высшие дивизионы страны охватила волна протестов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|22
|18
|4
|0
|57-15
|58
|
2
|Бавария
|22
|16
|2
|4
|61-25
|50
|
3
|Штутгарт
|22
|15
|1
|6
|51-28
|46
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|48-28
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|9
|5
|34-28
|33
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|22
|8
|5
|9
|29-40
|29
|
9
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
10
|Хайденхайм
|22
|7
|6
|9
|31-38
|27
|
11
|Бохум
|22
|5
|10
|7
|26-41
|25
|
12
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
13
|Унион Б
|22
|7
|3
|12
|21-35
|24
|
14
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
15
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|36-43
|22
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|22
|2
|9
|11
|17-35
|15
|
18
|Дармштадт
|22
|2
|6
|14
|23-51
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.02
|22:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|24.02
|17:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|24.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
|24.02
|17:30
|
Унион Б – Хайденхайм
|- : -
|24.02
|17:30
|
Вердер – Дармштадт
|- : -
|24.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|25.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|25.02
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|25.02
|21:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|25
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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