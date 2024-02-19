Кейн побил рекорд результативности Холанна в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поразил ворота «Бохума» (2:3) в 22-м туре чемпионата Германии.

Для британца гол стал 25-м в 22 матчах бундеслиги. Форвард быстрее всех в истории турнира добрался до этой отметки, побив рекорд экс-нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна (25 голов в 25 играх).

В топ-5 списка бомбардиров также попали Уве Зеелер (25 голов в 28 матчах), Кристиан Мюллер (25 голов в 29 матчах) и Лука Тони (25 голов в 33 играх).