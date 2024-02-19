Кейн побил рекорд результативности Холанна в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поразил ворота «Бохума» (2:3) в 22-м туре чемпионата Германии.
Для британца гол стал 25-м в 22 матчах бундеслиги. Форвард быстрее всех в истории турнира добрался до этой отметки, побив рекорд экс-нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна (25 голов в 25 играх).
В топ-5 списка бомбардиров также попали Уве Зеелер (25 голов в 28 матчах), Кристиан Мюллер (25 голов в 29 матчах) и Лука Тони (25 голов в 33 играх).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|22
|18
|4
|0
|57-15
|58
|
2
|Бавария
|22
|16
|2
|4
|61-25
|50
|
3
|Штутгарт
|22
|15
|1
|6
|51-28
|46
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|48-28
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|9
|5
|34-28
|33
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|22
|8
|5
|9
|29-40
|29
|
9
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
10
|Хайденхайм
|22
|7
|6
|9
|31-38
|27
|
11
|Бохум
|22
|5
|10
|7
|26-41
|25
|
12
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
13
|Унион Б
|22
|7
|3
|12
|21-35
|24
|
14
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
15
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|36-43
|22
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|22
|2
|9
|11
|17-35
|15
|
18
|Дармштадт
|22
|2
|6
|14
|23-51
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.02
|22:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|24.02
|17:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|24.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
|24.02
|17:30
|
Унион Б – Хайденхайм
|- : -
|24.02
|17:30
|
Вердер – Дармштадт
|- : -
|24.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|25.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|25.02
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|25.02
|21:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|25
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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