Мане будет представлен в качестве игрока «Баварии» в среду на «Альянц-Арене»

Стало известно, когда «Бавария» официально представит форварда Садио Мане.

По данным Kicker, немецкий клуб официально представлен в качестве игрока команды в среду. Презентация пройдет на «Альянц-Арене».

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» 21 июня пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Баварию».

По данным Sky Sports, немецкий клуб заплатит за 30-летнего футболиста 42,5 миллиона фунтов стерлингов. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.