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Сегодня, 18:38

«Бавария» и «Ливерпуль» согласовали условия трансфера Мане

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время официально станет игроком «Баварии». Стороны уже согласовали все условия сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «красных» — 41 миллион.

Во вторник, 21 июня футболист пройдет медобследование в Мюнхене. На следующий день запланирована официальная презентация Мане в качестве нового игрока «Баварии».

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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Мане будет представлен в качестве игрока «Баварии» в среду на «Альянц-Арене»
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