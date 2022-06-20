«Бавария» и «Ливерпуль» согласовали условия трансфера Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время официально станет игроком «Баварии». Стороны уже согласовали все условия сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «красных» — 41 миллион.

Во вторник, 21 июня футболист пройдет медобследование в Мюнхене. На следующий день запланирована официальная презентация Мане в качестве нового игрока «Баварии».

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.