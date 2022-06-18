Мане 21 июня прилетит в Мюнхен для завершения сделки по переходу в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане во вторник, 21 июня пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Баварию», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Медосмотр состоится в Германии, в Мюнхене после чего 30-летний сенегальский футболист заключит контракт с «Баварией».

По данным Sky Sports, немецкий клуб заплатит за Мане 42,5 миллиона фунтов стерлингов. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.