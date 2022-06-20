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Сегодня, 08:30

«Байер» готов продать форварда Диаби за 50 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Байер» готов продать нападающего Муссу Диаби за 50 миллионов евро, утрвеждает The Sun.

По данным источника, немецкий клуб сообщил «Ньюкаслу», что они должны заплатить за 22-летнего игрока эту сумму, если очень хотят его приобрести. Также французским футболистом интересуется «ПСЖ».

Контракт Диаби с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/18938815/newcastle-bayer-leverkusen-moussa-diaby-transfer/
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