«Байер» готов продать форварда Диаби за 50 миллионов евро

«Байер» готов продать нападающего Муссу Диаби за 50 миллионов евро, утрвеждает The Sun.

По данным источника, немецкий клуб сообщил «Ньюкаслу», что они должны заплатить за 22-летнего игрока эту сумму, если очень хотят его приобрести. Также французским футболистом интересуется «ПСЖ».

Контракт Диаби с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.