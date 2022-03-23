Лунев вернулся к тренировкам в общей группе «Байера»

Голкипер «Байера» Анлдрей Лунев сообщили, что вернулся к тренировкам в общей группе.

«Сегодня начал тренироваться в общей группе. Очень этому рад. С даты получения травмы прошло 9,5 недель», — написал вратарь в Telegram-канале.

Летом 2021 года голкипер перешел из «Зенита» в «Байер». В текущем сезоне он провел один матч за команду из Леверкузена.

Лунев получил травму голеностопа на тренировке в середине января. Ему потребовалась операция. Сообщалось, что он выбыл на 10 недель.