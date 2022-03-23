Гнабри покинул сборную Германии из-за болезни, вместо него в команду вызван Брандт

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри покинул расположение сборной Германии, сообщает пресс-служба немецкой национальной команды.

Футболист пропустит товарищеские матчи против Израиля (26 марта) и Нидерландов (29 марта) из-за болезни. У игрока обнаружили легкие симптомы гриппа, при этом он сдал отрицательный тест на коронавирус.

Вместо Гнабри на ближайшие матчи в сборную Германии вызван полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.