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Сегодня, 13:37

Гнабри покинул сборную Германии из-за болезни, вместо него в команду вызван Брандт

Полузащитник «Баварии» Гнабри покинул расположение сборной Германии из-за болезни
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри покинул расположение сборной Германии, сообщает пресс-служба немецкой национальной команды.

Футболист пропустит товарищеские матчи против Израиля (26 марта) и Нидерландов (29 марта) из-за болезни. У игрока обнаружили легкие симптомы гриппа, при этом он сдал отрицательный тест на коронавирус.

Вместо Гнабри на ближайшие матчи в сборную Германии вызван полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.

Источник: https://www.dfb.de/news/detail/gnabry-faellt-fuer-laenderspiele-aus-brandt-nachnominiert-238143/
Серж Гнабри
Юлиан Брандт
Футбол
Сборная Германии по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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