Дортмундская «Боруссия» собирается продлить контракт с Даудом

Дортмундская «Боруссия» собирается продлить контракт с полузащитником Махмудом Даудом, сообщает Sport1.

После того, как стало известно, что хавбек Аксель Витсель покинет клуб летом, руководство «Боруссии» решило предложить Дауду новый контракт.

В этом сезоне Дауд провел в бундеслиге 20 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Текущее соглашение истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что футболистом интересует «Ньюкасл». Трансферная стоимость футболиста, по информации портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.