«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника Киммиха

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за приобретение защитника «Баварии» Джошуа Киммиха, сообщает AS.

По данным источника, игроком также интересуются «Барселона» и «Манчестер Сити». Летом 2024 года у игрока истечет срок контракта с мюнхенцами.

В этом сезоне 28-летний Киммих провел 11 матчей в бундеслиге, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. «Бавария» идет на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Байера» на 4 очка при матче в запасе.