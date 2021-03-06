«Лейпциг» в гостях разгромил «Фрайбург», «Байер» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха
«Лейпциг» в матче 24-го тура чемпионата Германии в гостях разгромил «Фрайбург» со счетом 3:0.
В других матчах «Байер» в гостях победил «Боруссию» из Менхенгладбаха (1:0), а «Айнтрахт сыграл вничью со «Штутгартом» — 1:1.
«Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице. Однако сегодня еще пройдет матч «Бавария» — «Боруссия» Д, по итогам которого мюнхенцы могут вернуться на первое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур
«Фрайбург» — «Лейпциг» — 0:3 (0:1)
Голы: Нкунку, 41 (0:1). Серлот, 64 (0:2). Форсберг, 79 (0:3).
«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Шлоттербек, 81), Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Чон У Ен, 80), Сантамария (Шоллои, 65), Хелер (Тил, 69), Демирович (Петерсен, 69).
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Конате, 84), Упамекано, Мукьеле, Кампль, Нкунку (Хенрикс, 85), Ольмо (Форсберг, 63), Айдара, Адамс (Самарджич, 85), Серлот, Поульсен (Хван Хи Чхан, 63).
Предупреждения: Хефлер, 52. Хван Хи Чхан, 75.
Судья: Винкманн.
6 марта. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
«Боруссия» М — «Байер» — 0:1 (0:0)
Гол: Шик, 76.
«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Лазаро (Херрманн, 82), Закария, Вольф, Нойхаус, Плеа (Эмболо, 70), Тюрам (Траоре, 81).
«Байер»: Грилль, Та, Венделл, Тапсоба, Фримпонг, Арангис, Демирбай, Амири, Шик, Грэй, Диаби.
Предупреждения: Амири, 38. Шик, 90+3.
Судья: Зиберт.
6 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
«Айнтрахт» Ф — «Штутгарт» — 1:1 (0:0)
Голы: Калайджич, 68 (0:1). Костич, 69 (1:1).
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Туре, 72. Чэндлер, 82), Хинтереггер (Роде, 72), Дурм, Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу, Юнес (Цубер, 87), Йович, Андре Силва.
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса (Чурлинов, 88), Мавропанос (Каразор, 69), Эндо, Мангаля, Ферстер, Кулибали (Климовиц, 62), Калайджич (Сиссе, 88), Вамангитука.
Предупреждения: Н`Дика, 27. Хинтереггер, 31. Вамангитука, 54. Кулибали, 59. Мангаля, 77.
Судья: Шредер.
6 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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