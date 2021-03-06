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Нюбель захотел уйти из «Баварии»

17:12
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Вратарь «Баварии» Александр Нюбель хочет покинуть «Баварию» спустя 8 месяцев после перехода из «Шальке», сообщает Bild.

24-летний немец приходил в мюнхенский клуб с надеждами на то, что вытеснит из состава Мануэля Нойера. За весь сезон Нюбель провел 1 матч в Кубке Германии и один в Лиге чемпионов, когда «Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф.

4 февраля сообщалось о желании «Монако» арендовать голкипера.
Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента.

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