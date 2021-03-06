Нюбель захотел уйти из «Баварии»
Вратарь «Баварии» Александр Нюбель хочет покинуть «Баварию» спустя 8 месяцев после перехода из «Шальке», сообщает Bild.
24-летний немец приходил в мюнхенский клуб с надеждами на то, что вытеснит из состава Мануэля Нойера. За весь сезон Нюбель провел 1 матч в Кубке Германии и один в Лиге чемпионов, когда «Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф.
4 февраля сообщалось о желании «Монако» арендовать голкипера.
Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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