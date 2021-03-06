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«Хоффенхайм» победил «Вольфсбург»

19:31
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«Хоффенхайм» в матче 24-го тура чемпионата Германии победил «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Победный гол забил Андрей Крамарич.

«Вольфсбург» занимает третье место в таблице. «Хоффенхайм» — 11-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:1 (2:1)

Голы: Баумгартнер, 8 (1:0). Вегхорст, 23 (1:1). Крамарич, 41 (2:1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Адамс Нуху, Ричардс, Руди (Богард, 90+2), Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Йон (Сессеньон, 53), Крамарич (Даббур, 77), Бебу (Сков, 77).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу (Жуан Виктор, 49), Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Гинчек, 71), Герхардт (Мехмеди, 46), Шлагер (Бялек, 84), Баку, Вегхорст.

Предупреждения: Штеффен, 30. Лакруа, 65. Сессеньон, 70. Шлагер, 72. Даббур, 80. Паулу Отавиу, 88.

Удаление: Паулу Отавиу, 90+4.

Судья: Шмидт (Германия).

6 марта. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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