«Хоффенхайм» победил «Вольфсбург»
«Хоффенхайм» в матче 24-го тура чемпионата Германии победил «Вольфсбург» со счетом 2:1.
Победный гол забил Андрей Крамарич.
«Вольфсбург» занимает третье место в таблице. «Хоффенхайм» — 11-й.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
24-й тур
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:1 (2:1)
Голы: Баумгартнер, 8 (1:0). Вегхорст, 23 (1:1). Крамарич, 41 (2:1).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Адамс Нуху, Ричардс, Руди (Богард, 90+2), Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Йон (Сессеньон, 53), Крамарич (Даббур, 77), Бебу (Сков, 77).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу (Жуан Виктор, 49), Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Гинчек, 71), Герхардт (Мехмеди, 46), Шлагер (Бялек, 84), Баку, Вегхорст.
Предупреждения: Штеффен, 30. Лакруа, 65. Сессеньон, 70. Шлагер, 72. Даббур, 80. Паулу Отавиу, 88.
Удаление: Паулу Отавиу, 90+4.
Судья: Шмидт (Германия).
6 марта. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю