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«Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в стартовом матче второго тура бундеслиги

20 августа 2021, 23:22
«Лейпциг» — «Штутгарт» — 4:0. Фото Reuters
«Лейпциг» — «Штутгарт» — 4:0. Фото Reuters
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«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» (4:0) в матче второго тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Доминик Собослои. Также отличились Эмиль Форсберг и Андре Силва (с пенальти).

«Лейпциг» набрал три очка и на данный момент занимает третье место. У «Штутгарта» столько же очков и седьмая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

2-й тур

«Лейпциг» — «Штутгарт» — 4:0 (1:0)

Голы: Собослои, 38 (1:0). Форсберг, 46 (2:0). Собослои, 52 (3:0). Андре Силва, 65 — с пенальти (4:0).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Мукьеле, 76), Клостерманн, Симакан, Гвардиол, Нкунку (Поульсен, 82), Собослои (Забитцер, 69), Айдара (Лаймер, 69), Адамс, Форсберг, Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 84), Клемент (Мийо, 73), Эндо, Ферстер (Томми, 81), Климовиц (Калайджич, 73), Массимо, Эль-Гаддиуи (Дидави, 46).

Предупреждения: Кемпф, 64. Ферстер, 68. Мавропанос, 71.

Судья: Бадштюбнер.

20 августа. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
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Арсенал
Челси

П2

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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