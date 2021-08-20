«Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в стартовом матче второго тура бундеслиги
«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» (4:0) в матче второго тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Доминик Собослои. Также отличились Эмиль Форсберг и Андре Силва (с пенальти).
«Лейпциг» набрал три очка и на данный момент занимает третье место. У «Штутгарта» столько же очков и седьмая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
2-й тур
«Лейпциг» — «Штутгарт» — 4:0 (1:0)
Голы: Собослои, 38 (1:0). Форсберг, 46 (2:0). Собослои, 52 (3:0). Андре Силва, 65 — с пенальти (4:0).
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Мукьеле, 76), Клостерманн, Симакан, Гвардиол, Нкунку (Поульсен, 82), Собослои (Забитцер, 69), Айдара (Лаймер, 69), Адамс, Форсберг, Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).
«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 84), Клемент (Мийо, 73), Эндо, Ферстер (Томми, 81), Климовиц (Калайджич, 73), Массимо, Эль-Гаддиуи (Дидави, 46).
Предупреждения: Кемпф, 64. Ферстер, 68. Мавропанос, 71.
Судья: Бадштюбнер.
20 августа. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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