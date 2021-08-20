Нагельсманн разрешил футболистам «Баварии» ночевать дома с семьями перед домашними матчами
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ввел новые правила для футболистов клуба, сообщает Twitter Bayern & Germany.
По информации источника, игрокам разрешили проводить ночь с семьей дома перед домашними матчами «Баварии». До этого перед встречами они ночевали в отеле.
Отмечается, что Нагельсманн пытается поддерживать хорошие отношения с футболистами клуба.
33-летний специалист с 1 июля официально стал главным тренером «Баварии». На этом посту он сменил Ханса Флика, который возглавит сборную Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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