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«Лейпциг» продлил защитника Симакана до 2027 года. Им интересовался «ПСЖ»

«Лейпциг» продлил контракт с защитником Симаканом
Руслан Минаев
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Мохамед Симакан.
Фото Пресс-служба ФК «Лейпциг»

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с защитником Мохамедом Симаканом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что 22-летним французом интересуется «ПСЖ». Впрочем, сам игрок отказался от перехода.

В этом сезоне центральный защитник провел 19 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

ФК Лейпциг
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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21.01 17:30
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