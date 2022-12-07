«Лейпциг» продлил защитника Симакана до 2027 года. Им интересовался «ПСЖ»

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с защитником Мохамедом Симаканом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что 22-летним французом интересуется «ПСЖ». Впрочем, сам игрок отказался от перехода.

В этом сезоне центральный защитник провел 19 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.