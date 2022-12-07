Левандовски получил 10 дней отпуска после вылета Польши из ЧМ-2022

Форвард сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски получил 10 дней отдыха, сообщает AS. 3 декабря поляки вылетели со своей сборной с чемпионата мира, проиграв французам — 1:3.

10.12.2022 | Англия — Франция

По данным источника, два других футболиста, участвовавших в ЧМ, вернутся к тренировкам каталонцев раньше. Голкипер Марк-Андре Тер Штеген и центральный защитник Андреас Кристенсен с 12 декабря приступят к занятиям.

ЧМ в Катаре завершится 18 декабря.