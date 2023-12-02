«Штутгарт» обыграл «Вердер» в бундеслиге

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«Штутгарт» на своем поле обыграл «Вердер» в матче 13-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Дениза Ундава (17-я минута) и Серу Гирасси, который реализовал пенальти на 75-й минуте.

«Штутгарт» (30 очков) сохраняет третье место в бундеслиге. «Вердер» (11) идет на 13-й строчке в турнирной таблице.