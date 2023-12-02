«Штутгарт» обыграл «Вердер» в бундеслиге
«Штутгарт» на своем поле обыграл «Вердер» в матче 13-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Дениза Ундава (17-я минута) и Серу Гирасси, который реализовал пенальти на 75-й минуте.
«Штутгарт» (30 очков) сохраняет третье место в бундеслиге. «Вердер» (11) идет на 13-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|12
|11
|1
|0
|37-10
|34
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|12
|7
|3
|2
|25-19
|24
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|12
|4
|6
|2
|18-13
|18
|
8
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
9
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
10
|Фрайбург
|12
|4
|3
|5
|15-23
|15
|
11
|Аугсбург
|12
|3
|5
|4
|21-24
|14
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|12
|1
|5
|6
|12-25
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|- : -
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.05
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2
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