«Мы можем сотворить нечто историческое». Мюллер — о возможности завоевать чемпионство в матче против дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящей встречи против дортмундской «Боруссии» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

«Не так часто бывает ситуация, когда можно выиграть чемпионат, играя против прямых конкурентов в домашнем матче. Мы можем сотворить нечто историческое, поэтому очень этому рады. Хотим подарить этот момент болельщикам», — цитирует Мюллера сайт бундеслиги.

В текущем сезоне бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 72 очками после 30 матчей. Дортмундский клуб занимает второе место, имея 63 очками после 30 туров.

Мюнхенцам, которые будут играть дома, достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.

Встреча состоится 23 апреля в 19.30 мск.