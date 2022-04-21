Клубы из Англии и Италии интересуются хавбеком «Лейпцига» Нкунку

Команды из Англии и Италии проявляют интерес к полузащитнику «Лейпцига» Кристоферу Нкунку.

По данным Fichajes, в борьбе за 24-летнего футболиста участвуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что скауты «МЮ» присутствовали на матче «Лейпцига» и «Аталанты» (2:0) в Лиге Европы для того, чтобы оценить игру французского полузащитника.

Действующий контракт Нкунку с немецким клубом истекает в 2024 году.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.