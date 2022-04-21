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Сегодня, 09:09

Клубы из Англии и Италии интересуются хавбеком «Лейпцига» Нкунку

Анна Горшкова
Корреспондент
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Команды из Англии и Италии проявляют интерес к полузащитнику «Лейпцига» Кристоферу Нкунку.

По данным Fichajes, в борьбе за 24-летнего футболиста участвуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что скауты «МЮ» присутствовали на матче «Лейпцига» и «Аталанты» (2:0) в Лиге Европы для того, чтобы оценить игру французского полузащитника.

Действующий контракт Нкунку с немецким клубом истекает в 2024 году.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/3-equipos-pujan-united-nkunku-20220420.html
Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
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