Левандовски — о продолжении карьеры: «Я открыт ко всему»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своем будущем в немецком клубе.

«Я открыт ко всему. Я спокоен. Мне важно сосредоточиться на своей игре и на том, что может произойти на поле. Все остальное, с чем еще предстоит разобраться, является вторичным для меня», — сообщил Левандовски Sky Sport Deutschland.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду.

Его контракт с «Баварией» действует до лета 2023 года.