Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:10

Левандовски — о продолжении карьеры: «Я открыт ко всему»

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своем будущем в немецком клубе.

«Я открыт ко всему. Я спокоен. Мне важно сосредоточиться на своей игре и на том, что может произойти на поле. Все остальное, с чем еще предстоит разобраться, является вторичным для меня», — сообщил Левандовски Sky Sport Deutschland.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду.

Его контракт с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Холанна заявил, что форвард не подписывал контракт с «Реалом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости