Представитель Холанна заявил, что форвард не подписывал контракт с «Реалом»

Официальный представитель семьи норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна высказался по поводу возможного перехода игрока в «Реал», информирует Bild.

Ян Орге Фьортофт заявил, что никакое предварительное соглашение с мадридской командой еще не было подписано. Представитель отметил, что футболист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, но с новой командой форвард еще не определился.

Напомним, что главными претендентами на 21-летнего норвежского футболиста называются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».