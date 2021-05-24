Левандовски: «Могу пригласить Месси и Роналду сесть за мой стол»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги сезона-2020/21, сравнив себя с форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Я провел годы среди лучших в мире. Возможно, теперь я лучший, я бы хотел им быть. «Золотой мяч» — не моя цель, я выиграл премию ФИФА и звание лучшего игрока УЕФА, что очень много для меня значит.



Месси и Роналду провели много времени на вершине, думаю, теперь я могу пригласить их за свой стол. Нам нужно поговорить с ними о футболе, потому что в прошлом сезоне я выиграл все», — цитирует Левандовского Sportweek.

По итогам завершившегося сезона 32-летний поляк выиграл «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Европе.