Роберт Левандовски впервые в карьере завоевал «Золотую бутсу»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2020/21 как лучший бомбардир европейских чемпионатов.
Футболист в прошедшем сезоне набрал наибольшее количество очков, которые определялись суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум.
В сезоне-2020/21 Левандовски провел в чемпионате Германии 29 матчей и забил 41 гол (82 очка). Второе место занял капитан «Барселоны» Лионель Месси (30 голов, 60 очков), третий — Криштиану Роналду из «Ювентуса» (29 голов, 58 очков).
Рейтинг претендентов на «Золотую бутсу»:
1. Роберт Левандовски («Бавария») — 82 очка (41 гол)
2. Лионель Месси («Барселона») — 60 очков (30 голов)
3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 58 очков (29 голов)
4. Андре Силва («Айнтрахт») — 56 очков (28 голов)
5. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 54 очка (27 голов)
6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 54 очка (27 голов)
7. Ромелу Лукаку («Интер») — 48 очков (24 гола)
8. Херард Морено («Вильярреал») — 46 очков (23 гола)
9. Карим Бензема («Реал») — 46 очков (23 гола)
10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 46 очков (23 гола).
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