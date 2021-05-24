Роберт Левандовски впервые в карьере завоевал «Золотую бутсу»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2020/21 как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

Футболист в прошедшем сезоне набрал наибольшее количество очков, которые определялись суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум.

В сезоне-2020/21 Левандовски провел в чемпионате Германии 29 матчей и забил 41 гол (82 очка). Второе место занял капитан «Барселоны» Лионель Месси (30 голов, 60 очков), третий — Криштиану Роналду из «Ювентуса» (29 голов, 58 очков).

Рейтинг претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Роберт Левандовски («Бавария») — 82 очка (41 гол)

2. Лионель Месси («Барселона») — 60 очков (30 голов)

3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 58 очков (29 голов)

4. Андре Силва («Айнтрахт») — 56 очков (28 голов)

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 54 очка (27 голов)

6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 54 очка (27 голов)

7. Ромелу Лукаку («Интер») — 48 очков (24 гола)

8. Херард Морено («Вильярреал») — 46 очков (23 гола)

9. Карим Бензема («Реал») — 46 очков (23 гола)

10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 46 очков (23 гола).