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Антон Митрюшкин покинул немецкую «Фортуну»

10:17
Антон Митрюшкин. Фото ФК «Фортуна».
Антон Митрюшкин. Фото ФК «Фортуна».
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Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Фортуну», сообщает 25 мая официальный сайт немецкого клуба.

25-летний вратарь перешел в немецкий клуб в октябре, но всего один раз попал в заявку команды, так и не сыграв ни одного матча.

Контракт Митрюшкина с «Фортуной» заканчивался 30 июня 2021 года.

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