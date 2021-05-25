Антон Митрюшкин покинул немецкую «Фортуну»
10:17
Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Фортуну», сообщает 25 мая официальный сайт немецкого клуба.
25-летний вратарь перешел в немецкий клуб в октябре, но всего один раз попал в заявку команды, так и не сыграв ни одного матча.
Контракт Митрюшкина с «Фортуной» заканчивался 30 июня 2021 года.
Читайте также
Фигуристы выкладывают видео сложных прыжков с тренировок, но не исполняют их на соревнованиях. Зачем это нужно?
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю