Антон Митрюшкин покинул немецкую «Фортуну»

Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Фортуну», сообщает 25 мая официальный сайт немецкого клуба.

Nach einem gemeinsamen Brunch und einer emotionalen Verabschiedung sind unsere Jungs in die Sommerpause aufgebrochen.



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25-летний вратарь перешел в немецкий клуб в октябре, но всего один раз попал в заявку команды, так и не сыграв ни одного матча.

Контракт Митрюшкина с «Фортуной» заканчивался 30 июня 2021 года.