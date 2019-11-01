Ковач заявил, что Левандовски сейчас находится в форме всей своей жизни

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Айнтрахтом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет 2 ноября во Франкфурте. Начало — в 17:30 по московскому времени.

— Футбол ориентирован на результат, — приводит пресс-служба клуба слова Ковача. — Самая лучшая комбинация это когда ты играешь красиво и побеждаешь. В данный момент нам это не удается. Мы должны побеждать, чтобы зарядиться увереностью в своих силах. Нам нужен результат.

Я ожидаю от своей команды больше страсти в единоборствах. Мы должны с самых первых минут выкладываться на максимум, быть предельно сосредоточенными. Если мы будем играть так, как в последнее время, то можем быстро пропустить. Нам предстоит топ-матч против очень, очень хорошей команды.

Левандовски? Леви сейчас находится в форме всей своей жизни. Это абсолютный лидер. Все счастливы, что он играет за нас. Я, конечно, тоже. Я надеюсь, что травмы обойдут его стороной и он забьет еще много мячей!

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр