Корантен Толиссо: "Было не сложно уговорить Эрнандеза и Павара переехать в "Баварию"

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо рассказал, сложно ли было уговорить партнеров по сборной Франции Люку Эрнандеза и Бенжамена Павара переехать к мюнхенцам.

– Это было не сложно, – цитирует официальный сайт клуба Толиссо. – Перед их переходом я немного поговорил с обоими. Они хотели знать, как организован клуб и какая атмосфера в команде. Я им сказал, что здесь они совершенно точно будут счастливы. У нас в составе там много великолепных футболистов. На тренировке каждый знает, что он должен делать, каждый выкладывается на максимум. Конечно я им посоветовал перейти в "Баварию". Это великий клуб.

Люка немного сумасшедший. С ним весело, он всегда много смеется. Но когда он на поле, то это просто вау! Он настоящий боец и всегда отдает все силы борьбе. Бенжамен немного спокойнее, но он тоже очень усердно работает. Он играет в силовой футбол. Оба значительно добавят качества нашей команде.

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