Команда из четвертого дивизиона выбила «Байер» из Кубка Германии

«Рот-Вайс» из западной региональной лиги (четвертый по силе дивизион Германии) в дополнительное время матча 1/8 Кубка Германии по футболу обыграл «Байер» (2:1).

Основное время матча закончилось без голов. В первом тайме дополнительного времени Леон Бэйли вывел «Байер» вперед. Во второй пятнадцатиминутке Огужан Кефкир и Симон Энегельманн забили по мячу и вывели полупрофессиональную команду в четвертьфинал Кубка.

Кубок Германии

1/8 финала

«Рот-Вайсс» — «Байер» — 2:1 д.в. (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Бэйли, 105 (0:1). Кефкир, 108 (1:1). Энгельман, 117 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Фосу-Менса, Тапсоба, Арангис, Беллараби (Диаби, 44), Демирбай, Паласиос (Венделл, 46), Шик (Вирц, 46), Аларио, Бэйли (Фримпонг, 114).

Предупреждения: Паласиос, 13. Бэйли, 81.

Судья: Шлагер.

2 февраля. Эссен. Стадион «Эссен».