Клуб, выбивший «Баварию» из Кубка Германии, вышел в четвертьфинал турнира

Клуб второй бундеслиги «Хольштайн» вышел в 1/4 финала Кубка Германии. В игре 1/8 финала он встретился с еще одним представителем второго по силе дивизиона страны — «Дармштадтом» — и оказался сильнее в серии пенальти.

На 58-й минуте нападающий Янни-Лука Серра вывел команду из Киля вперед. За 5 минут до конца основного времени Сердар Дурсун сравнял счет. В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти «Хольштайн» победил 7:6.

В предыдущем раунде «Хольштайн» выбил из турнира «Баварию», также победив по пенальти (2:2, пенальти 6:5).

Кубок Германии

1/8 финала

«Хольштайн» — «Дармштадт» — 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 7:6

Голы: Серра, 58, 1:0. Дурсун, 86, 1:1.