Коман приступил к тренировкам в общей группе
16:27
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Kicker.
Коман перенес операцию на сердце 11 дней назад. Теперь он уже работает вместе с командой.
В текущем сезоне 25-летний вингер сыграл 4 матча во всех турнирах без результативных действий.
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