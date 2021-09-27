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Коман приступил к тренировкам в общей группе

16:27
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Kicker.

Коман перенес операцию на сердце 11 дней назад. Теперь он уже работает вместе с командой.

В текущем сезоне 25-летний вингер сыграл 4 матча во всех турнирах без результативных действий.

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Иван Шитик все материалы автора

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