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Защитник «Баварии» Павар дисквалифицирован на 2 матча

17:04
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил дисквалификацию на два матча, сообщает сайт бундеслиги.

Такое наказание 25-летний француз понесет за полученную прямую красную карточку в начале второго тайма матча 6-го тура чемпионата Германии против «Гройтер Фюрта», в котором мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.

Павар пропустит домашний матч 7-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (3 октября) и выездную встречу 8-го тура против «Байера» (17 октября).

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Иван Шитик все материалы автора

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