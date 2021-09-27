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Ватцке — об игре Санчо в «МЮ»: «Слезы наворачиваются»

13:31
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу игры полузащитника «МЮ» Джейдона Санчо.

«Я люблю Джейдона. Но от его игры слезы наворачиваются. Мне больно видеть, что он так мало играет в «МЮ». Думаю, проблема в том, что он не является основным игроком в сборной Англии», — цитирует Ватцке Sport1.

В составе дортмундской «Боруссии» футболист играл с 2017 года. Футболист перешел в «МЮ» этим летом, заключив с клубом контракт до 2026 года. За команду он провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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