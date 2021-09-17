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Нападающий «Баварии» Коман перенес операцию на сердце

14:58
Кингсли Коман. Фото Instagram
Кингсли Коман. Фото Instagram
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что форвард мюнхенцев Кингсли Коман перенес операцию на сердце.

«Вчера Кингсли перенес операцию. У него были небольшие проблемы, учащенное сердцебиение, нарушение ритма. Иногда у него возникали проблемы с дыханием. В связи с этим мы решили провести обследование, которое показало, что нужна операция. Во вторник Коман проведет кардиотренировку, в целом он пропустит от полутора до двух недель», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Нагельсманна.

В сезоне-2021/22 25-летний Коман принял участие в 4 матчах «Баварии», француз не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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