Нападающий «Баварии» Коман перенес операцию на сердце

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что форвард мюнхенцев Кингсли Коман перенес операцию на сердце.

«Вчера Кингсли перенес операцию. У него были небольшие проблемы, учащенное сердцебиение, нарушение ритма. Иногда у него возникали проблемы с дыханием. В связи с этим мы решили провести обследование, которое показало, что нужна операция. Во вторник Коман проведет кардиотренировку, в целом он пропустит от полутора до двух недель», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Нагельсманна.

?? @J__Nagelsmann: «He will be doing cardio training again on Tuesday and won't be out of action for any more than one and a half to two weeks.» — FC Bayern English (@FCBayernEN) September 17, 2021

В сезоне-2021/22 25-летний Коман принял участие в 4 матчах «Баварии», француз не отличился результативными действиями.