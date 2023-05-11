«Ньюкасл» летом сделает «Байеру» предложение по трансферу Диаби

Вингер «Байера» Мусса Диаби может перейти в «Ньюкасл», сообщает L'Equipe.

По информации источника, английский клуб сделает «Байеру» предложение в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего француза заинтересованы «ПСЖ» и «Реал».

В нынешнем сезоне Диаби сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.