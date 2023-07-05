Ким Мин Чжэ 5 июля пройдет первую часть медосмотра для перехода в «Баварию»
Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ сегодня пройдет первую часть медицинского обследования для перехода в «Баварию».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, медобследование не будет проходить в Мюнхене.
Ранее информировалось, что 26-летний кореец дал согласие на переход и подписание пятилетнего контракта до 2028 года.
В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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13
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14
|Бохум
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15
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|0-0
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16
|Штутгарт
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17
|Хайденхайм
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18
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Вердер – Бавария
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Аугсбург – Боруссия М
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Байер – РБ Лейпциг
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Боруссия Д – Кельн
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
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Вольфсбург – Хайденхайм
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